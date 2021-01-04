Kahramanmaraş'ta barajda sular çekilince bir köy daha ortaya çıktı
KAHRAMANMARAŞ'ta Menzelet Barajı altında kalan Şadalak köyü, suların çekilmesiyle 36 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Çekilen görüntüler, kuraklığı gözler önüne serdi.
KAHRAMANMARAŞ’ın merkez Onikişubat ilçesindeki Sır Barajında suların azalmasıyla gün yüzüne çıkan köyün ardından yine aynı ilçedeki Menzelet Barajı içinde de bir yerleşim yeri suların çekilmesiyle ortaya çıktı.
36 yıl önce yapılan baraj sonrası su altında kalan Şadalak köyü, azalan yağışlar ve ortaya çıkan kuraklık neticesinde yeniden gün yüzüne çıktı.
Bölgede 17 Mayıs 2020 tarihinde kaydedilen görüntülerinde barajın dolu olduğu gözlemlenirken; günümüzde azalan yağışlar sonrası kuraklığın daha belirgin olduğu kaydedildi.
Yerleşim bölgesinde yer alan ev, mezarlık ve çeşme gibi yapıların kalıntıları hem kara hem de havadan görüntülendi.