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Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem yıkıma neden oldu! Çöken binalardan görüntüler geldi

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Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem yıkıma neden oldu! Çöken binalardan görüntüler geldi

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük deprem Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adana, Hatay'da yıkıma neden oldu. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem yıkıma neden oldu! Çöken binalardan görüntüler geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

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Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem yıkıma neden oldu! Çöken binalardan görüntüler geldi

 Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem birçok kentte de hissedildi.

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Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem yıkıma neden oldu! Çöken binalardan görüntüler geldi

Depremi en çok hisseden illerden olan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tesisler kavşağında bulunan 7 katlı bir bina yerle bir oldu.

Şehirlerden içleri acıtan görüntüler geldi...

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Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem yıkıma neden oldu! Çöken binalardan görüntüler geldi
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