Kahramanmaraş'ta 57 yaşında sosyal medya fenomeni oldu! 2 ayda bakın ne kadar takipçisi oldu

Köy yaşantısının doğal ve sağlıklı olduğunu belirten Akçam, "Burası Hartlap köyü. Öncelikle İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 4 tane çocuğum var. Benim sağlığım yerinde her işi yapar odun keserim, soba yakarım, farklı çeşitlerle yemekler yaparım" dedi.