Kahramanmaraşlıların başı 1500 yıllık tarihi eserlerle dertte! Ev sahiplerine zimmetlendi

En ufak çivi çakamıyorum: "Çıkan taşlar bana zimmetlendi. Su kuyusu ve alanın zarar görmemesi için müze bana perde beton yaptırttı. Onun parasını da ben ödedim. Ev yapmak için aldığımı arsaya en ufak çivi çakamıyoruz. Bu nasıl bir düzen ben anlayamadım yani. Mağdur durumdayız. Çok düşünceden mi artık bilemiyorum zaman zaman evim olmadığı için problemler yaşadım ve psikolojik tedavi görüyorum şu anda. O taşlar benim başımın belası oldu."