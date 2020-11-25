Kahramanmaraşlı muhtar eşini şoka uğrattı 46 yıllık sırrı evlilik cüzdanından çıkardı

Kadına şiddete hayır diyen ve onlara tekme atabilecek tek canlının anne karnındaki bebeğinin olduğunu söyleyen Sait Ahraz, “Ben Orman Bölge Müdürlüğünden emekli oldum ve Bahçelievler Mahallesi muhtarlığına aday oldum ve 21 yıldır da muhtarlık yapıyorum. Kadınlara şiddete karşı günü olduğu için bir mesaj vermek istiyorum. İnsanlar kadınları sevsinler ve saysınlar. Onlar bizim anamız bacımız. " dedi.