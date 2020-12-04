Kahramanmaraş şehidine son görev çocukları tabutunu öperek uğurladı
KAHRAMANMARAŞ'ta görev sırasında yaralanıp şehit düşen Barış Göl’ün cenazesi, memleketi Osmaniye’de toprağa verildi. Şehidin çocukları gözyaşları dökerken 7 aylık kızı her şeyden habersizdi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cenaze töreninde şehidin tabutunu omuzladı, aileye tesellide bulundu.
Antalya’da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı olan Muhammet Karataş’ın Kahramanmaraş’ta olduğu bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şahsın bulunduğu otele operasyon düzenledi.
Polislerin geldiğini gören Muhammet Karataş ekiplere ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Barış Göl (40) ve yanında bulunan meslektaşı yaralandı.
Hastaneye kaldırılan Barış Göl yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit düştü.
Şehit Göl’ün cenazesi bugün memleketi Osmaniye’de Asri Mezarlığı’ndaki camide kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi.