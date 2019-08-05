Kahraman Uzman Çavuş Ümit Gürdoğan tek başına hırsızlık çetesini çökertti
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kurulan kapana ve dur ihtarına rağmen kaçmayı başaran 8 kişilik hırsızlık çetesi Jandarma Trafik Tim Komutanı Ümit Gürdoğan tarafından tek başına çökertildi. Bitkin düşene kadar zanlıların peşinden koşan TİM Komutanı Gürdoğan, zanlılardan 4'ünü yakalamayı başardı. Bu kovalamaca filmleri aratmadı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube ekipleri ile Nizip Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gaziantep'in Nizip, Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde organize şekilde hırsızlık yapan şebeke üyelerinin bulunduğu bir otomobil takip altına alındı. İlçe girişine kontrol noktası oluşturarak kapan kuruldu.
Çavuş Gürdoğan aracı fark edip tek başına peşlerinden kovalamaya başladı. Aracın kapandan geçerken lastikleri patladı. Gürdoğan kendisi ters şeride girerek kapana kapılmadı. Şebeke üyelerinin aracına çarparak durdu. Şüpheliler yaya olarak kaçmaya başlayınca peşlerine düştü. Kaçan 7 kişiden birini yakaladı. Onu araca kilitledi.
İkinci şahsı, kelepçeleyip yere yatırdı
Gürdoğan, şahıslardan birini daha kıstırarak yakaladı. Şahsı yere yatıran Gürdoğan, ellerini arkadan kelepçeleyerek başına ise yine çevredeki vatandaşlardan birini bıraktı. Şahısları yakalamak için peşlerinden takibe devam eden Ümit Gürdoğan, yolda bir güvenlik görevlisine rastladı.
Güvenlik görevlisinin kelepçesini aldı
Gürdoğan, bu güvenlik görevlisinin kelepçesini alarak, peşinden gelmesini istedi. Gürdoğan, 3. şahsı da yakalayarak kelepçeledi. Gürdoğan, yorgunluğuna rağmen pes etmedi. Kilometrelerce şahısların peşinden koşan ve bitkin düşen Gürdoğan, yoldan geçen bir motosikleti durdurarak, dördüncü şahsın peşine düştü.