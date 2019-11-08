Kahraman kedi bebeğin hayatını bakın nasıl kurtardı

Evcil hayvanlar sadece güzel göründükleri için evlerimize aldığımız canlılar değil. Onlar aynı zamanda bizim hayatımızı paylaştığımız arkadaşlarımız, dostlarımız ve hatta zaman zaman bize iyi gelen, bizi rahatlatan yoldaşlarımız. Ancak onların yetenekleri sadece bunlarla da sınırlı değil, zaman zaman küçük dostlarımız hayatlarımıza da müdahale ediyor. Hem de olabilecek en iyi şekilde, mesela merdivenlerden düşmek üzere olan çocuğu görünce yerinden fırlayıp onu engelleyen kedicik gibi. İşte o kahraman kedi ve yaşananlar...