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Kahraman Babam final yaptı! Masterchef Aşkın Tarifi'ne fark attı reytingde zirve bakın kimin

Kahraman Babam final yaptı! Masterchef Aşkın Tarifi'ne fark attı reytingde zirve bakın kimin

26 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Aşkın Tarifi ve Kahraman Babam'ı hüsrana uğrattı.

Kahraman Babam final yaptı! Masterchef Aşkın Tarifi'ne fark attı reytingde zirve bakın kimin

Naz’ın, Fırat’ın bilgisayarında kendisiyle ilgili dosyayı görmesi, ikili arasındaki gerilimi iyice arttırır. Naz’ın Fırat’la ilgili hissettiği güvensizlik duygusu, daha da büyür. Fırat, dönülemez bir yola girdiğini düşünürken, yardımına yetişen sürpriz biri sayesinde, Naz’ın güvenini kazanmak için yeni bir yol bulduğu Aşkın Tarifi reytinglerde dibe çakıldı. 

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Kahraman Babam final yaptı! Masterchef Aşkın Tarifi'ne fark attı reytingde zirve bakın kimin

Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır'ın yer aldığı Kahraman Babam düşük reytingler sonrası dün akşam final yapma kararı aldı. Final bölümüyle Kahraman Babam ilk 10'a giremedi. 

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Kahraman Babam final yaptı! Masterchef Aşkın Tarifi'ne fark attı reytingde zirve bakın kimin

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.

İşte pazartesi günü reytingleri...

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Kahraman Babam final yaptı! Masterchef Aşkın Tarifi'ne fark attı reytingde zirve bakın kimin

10 - Hava Durumu (Kanal D)

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