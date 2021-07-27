Kahraman Babam final yaptı! Masterchef Aşkın Tarifi'ne fark attı reytingde zirve bakın kimin
26 Temmuz 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Aşkın Tarifi ve Kahraman Babam'ı hüsrana uğrattı.
Naz’ın, Fırat’ın bilgisayarında kendisiyle ilgili dosyayı görmesi, ikili arasındaki gerilimi iyice arttırır. Naz’ın Fırat’la ilgili hissettiği güvensizlik duygusu, daha da büyür. Fırat, dönülemez bir yola girdiğini düşünürken, yardımına yetişen sürpriz biri sayesinde, Naz’ın güvenini kazanmak için yeni bir yol bulduğu Aşkın Tarifi reytinglerde dibe çakıldı.
Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır'ın yer aldığı Kahraman Babam düşük reytingler sonrası dün akşam final yapma kararı aldı. Final bölümüyle Kahraman Babam ilk 10'a giremedi.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
İşte pazartesi günü reytingleri...
10 - Hava Durumu (Kanal D)