Kahraman Babam final yaptı! Masterchef Aşkın Tarifi'ne fark attı reytingde zirve bakın kimin

Naz’ın, Fırat’ın bilgisayarında kendisiyle ilgili dosyayı görmesi, ikili arasındaki gerilimi iyice arttırır. Naz’ın Fırat’la ilgili hissettiği güvensizlik duygusu, daha da büyür. Fırat, dönülemez bir yola girdiğini düşünürken, yardımına yetişen sürpriz biri sayesinde, Naz’ın güvenini kazanmak için yeni bir yol bulduğu Aşkın Tarifi reytinglerde dibe çakıldı.