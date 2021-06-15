Kahraman Babam Aşkın Tarifi Survivor Şef Akademi hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin

Uğur ve Yonca'nın buluşması merak uyandırırken nefes kesen yangın sahneleri, izleyiciye aksiyon dolu bir bölümün sinyallerini verdi. Yonca, kundaklama olayıyla ilgili olan adamı sorgularken Uğur da faillerin peşini bırakmamakta ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösterdiği Kahraman Babam reytinglerde dibe çakıldı.