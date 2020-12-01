Kağıthane'de 'Mualla Irmak' cinayetinde dosya yeniden açıldı katil zanlısı bakın kim çıktı!
KAĞITHANE'de Mualla Irmak, 2005 yılında ağzı bantlı halde 23 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 2016 yılında Serkan G. adlı şüpheli yakalandı ancak cinayeti reddeden şahıs 2018 yılında cezaevinde kalp krizi geçirerek öldü. Banttaki parmak iziyle eşleşen bir şüpheli daha tespit edildi. Katil zanlısı, emniyetteki ifadesinde Serkan G. ile cinayeti birlikte işlediklerini itiraf etti. Şahsın o dönem tornacıda çalıştığı öğrenildi.
Kağıthane, Çağlayan, Mehmet Akif Mahallesi, camii sokak üzerine bulunan Jinekolog muayenehanesinde çalışan 45 yaşındaki Mualla Irmak, öldürülmüş olarak bulunmuştu. 3 çocuk annesi kadının ağzının bantlandıktan sonra 23 yerinden bıçaklandığı tespit edilmişti. Polis olaydan sonra geniş çaplı soruşturma yapmış ancak bir şüpheliye ulaşılamamıştı.
Hapiste öldü: Bu olaydan sonra 2016 yılında harekete geçen savcılık olayın faili olarak Serkan G. adlı bir kişiyi gözaltına almıştı. Mualla Irmak'ın atletinde DNA'sı bulunduğu öğrenilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mahkeme aşamasının hiç bir bölümünde cinayet işlediğini kabul etmeyen, ayrıca Adalet Bakanlığına çok sayıda suçsuz olduğunu anlatan mektup yazdığı öğrenilen Serkan G., yargılanmasına devam edilirken, 2018 yılında Silivri cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Şüpheli müebbet hapis aldı: Ölümünden sonra da yargılanmasına devam edilen şüpheli hakkında 2019 yılında mahkeme Cinsel saldırı, Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten öldürme ve delilleri karartma suçlarından müebbet hapis cezası vermişti.
Savcılık yeni dosya açtı: Cinayet dosyası bu şekilde kapanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın göreve gelmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği tarafından eski cinayet dosyalarına yönelik çalışmalar sırasında ekipler, Mualla Irmak'ın öldüren kişilerin birden fazla olabileceğini fark ederek yeniden soruşturma açtı. Eski dosya kapandığı için Cumhuriyet Savcılığından yeniden soruşturma numarası alınarak yeni bir dosya açıldı.