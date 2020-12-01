Kağıthane'de 'Mualla Irmak' cinayetinde dosya yeniden açıldı katil zanlısı bakın kim çıktı!

Hapiste öldü: Bu olaydan sonra 2016 yılında harekete geçen savcılık olayın faili olarak Serkan G. adlı bir kişiyi gözaltına almıştı. Mualla Irmak'ın atletinde DNA'sı bulunduğu öğrenilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mahkeme aşamasının hiç bir bölümünde cinayet işlediğini kabul etmeyen, ayrıca Adalet Bakanlığına çok sayıda suçsuz olduğunu anlatan mektup yazdığı öğrenilen Serkan G., yargılanmasına devam edilirken, 2018 yılında Silivri cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.