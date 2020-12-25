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Kağıthane'de kuyumcuda bıçaklı soyguncu dehşeti! Ekipler olay yerinde

İSTANBUL Kağıthane'de kuyumcu dükkanına giren saldırgan kuyumcuyu boğazından ve karnından bıçakladı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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Kağıthane Sanayi Mahallesi'nden gelen haber kan dondurdu. Kuyumcu dükkanına giren bir saldırgan kuyumcuyu boğazından ve karnından bıçakladı.

Saldırganı yan dükkandan gelen esnaf etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi.

Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

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