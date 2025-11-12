BIST 10.660
Kağıthane'de gürültü nedeniyle komşusuna kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

Kağıthane'de gürültü sebebiyle çıkan tartışmada silahla ateş ettiği üst kat komşusunu öldüren, iki kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Zanlının çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi.

Dün 20.30 sıralarında Harmantepe Mahallesi Demir Sokak'taki apartmanın giriş katında oturan Y.A. (19) ile üst kat komşusu M.İ.Ç. arasında çocuk gürültüsü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine komşusunun katına çıkıp dairesine doğru ateş açan Y.A, 3 kişiyi yaralayarak kaçtı.

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılar R.Ç. ile C.Ç. ve eşi H.Ç'yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan R.Ç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, C.Ç. ile H.Ç'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli Y.A, suçta kullandığı tabancayla polis ekiplerince yakalandı.

Çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirlenen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

