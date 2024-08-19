BIST 9.822
DOLAR 33,71
EURO 37,27
ALTIN 2.713,39
HABER /  GÜNCEL

Kağıthane'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kağıthane'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kağıthane'de park halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Abone ol

Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokağı'nda kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıya ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 18 Ağustos Pazar saat 22.30 sıralarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yabancı uyruklu A.K'nin (30) hayatını kaybettiği, yabancı uyruklu arkadaşı F.M'nin ağır yaralandığı, A.K'nin koruma görevlisi E.K'nin ise ayağından yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış 1 tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan 2 kişinin tedavisi kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail hükümetinden orduya Gazze Şeridi’ndeki savaşın şiddetini artırma talimatı
İsrail hükümetinden orduya Gazze Şeridi’ndeki savaşın şiddetini artırma talimatı
Kolombiya, İsrail'e kömür ihracatını resmen durdurdu
Kolombiya, İsrail'e kömür ihracatını resmen durdurdu
Samsunspor, ilk galibiyetini aldı
Samsunspor, ilk galibiyetini aldı
Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
Tel Aviv'de meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
Fahrettin Altun: TRT ekibine yönelik saldırıyı lanetliyorum
Fahrettin Altun: TRT ekibine yönelik saldırıyı lanetliyorum
Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol
Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol
Manchester City, Chelsea'yi iki golle yıktı
Manchester City, Chelsea'yi iki golle yıktı
Cumhurbaşkanı'na ve dini değerlere hakaret eden kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı'na ve dini değerlere hakaret eden kişi tutuklandı
Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'daki yangını çıkardığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı
Muğla'daki yangını çıkardığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı
Beşiktaş geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u mağlup etti
Beşiktaş geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u mağlup etti
Başakşehir, sahasında Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti
Başakşehir, sahasında Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti