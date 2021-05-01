Kağıt Ev'in başrolü Nur Fettahoğlu atletiyle pozunu paylaştı herkes aynı yorumu yaptı
Star TV'de yeni yayımlanmaya başlayan Kağıt Ev dizisinin başrolü Nur Fettahoğlu, Instagram'da paylaştığı pozla dikkatleri üzerine çekti.
Erdal Beşikçioğlu'yla Kağıt Ev dizisinde başrol oynayan Nur Fettahoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gözleri üzerinde tutuyor. Son olarak güzel oyuncu, yatakta üzerinde atleti varken paylaştığı pozunu paylaştı.
Oyuncunun paylaşımında en dikkat çeken detay ise zayıflıktan belirginleşen kemikleri oldu. Geçtiğimiz ay sekiz yıl evli kaldığı iş insanı Levent Veziroğlu'ndan boşanan oyuncunun, bir deri bir kemik kaldığı görüldü.
Sabah yatakta pozunu paylaşan Fettahoğlu, ''Başımız dönüyor avare" diye yazdı.
Nur Fettahoğlu'nun takipçileri fotoğrafı beğense de yorum yapamadan geçemedi. Birçok takipçisi de aynı yorumu yaptı. İşte o yorumlardan bazıları: