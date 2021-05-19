Kağıt Ev Masumiyet Maraşlı Survivor'a reyting şoku! Zirve bakın kimin
17 Mayıs 2021'in reyting sonuçlarına göre Kağıt Ev, Survivor, Masumiyet ve Maraşlı programları büyük şok yaşadı.
İnci'nin cansız bedeni kayalıklarda bulundu. Mert ile İnci'nin sevgili olduğu ortaya çıkınca Mert zan altında kaldı. İnci'nin abisi Mert'i suçlar ve Cemre'yi kaçırdığı Kağıt Ev dün akşamki bölümüyle dibe çakıldı.
Survivor'da aylardır ailelerinden uzak kalan yarışmacılar, en anlamlı ödül olan 'aile ödülü' oyununda iki gün boyunca mücadele etti. Finali Dominik'ten canlı olarak yayınlanan ödül oyununu mavi takım kazandığı Survivor'un son bölümü reytinglerde zirve yarışından koptu.
Ela, annesinin elini tutup, İlker’e arkasını dönmeyi nihayet başarır ancak Hale’nin dava sürecini etkilemek için bulduğu radikal çözüm Ela, İlker ve İrem üçlüsünün duygusal dengelerini kökünden sarstığı Masumiyet'in yeni bölümü reytinglerde dibe çakıldı.
İşte pazartesi günü reyting sonuçları...
Çaresiz kalan Maraşlı, Mahur'u her şeyin başladığı yere götürerek olanları anlatmak istediği Maraşı dün akşamki bölümüyle reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.