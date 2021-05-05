Kağıt Ev Çukur Maraşlı Survivor Yasak Elma'ya reyting şoku! İlk sıra bakın kimin

Mahur hiç bilmediği bir yerde uyanır ve karşısında Maraşlı vardır. İkiliyi Necati karşılar. Mahur için abisi artık onun kahramanıdır. Çünkü Necati ikisini de kurtarmıştır. Ancak Maraşlı Necati’nin bir işler çevirdiğinin farkında olduğu Maraşlı reytinglerde umduğu sonucu bulamadı.