Kaftancıoğlu hakim karşısında! 17 yıla kadar hapsi isteniyor

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, altı yıl önceki sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında açılan “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan mahkemeye çıktı. Kaftancıoğlu'nun 17 yıla kadar hapsi isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ocak 2018’de Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlatmıştı. Savcılık soruşturması Mayıs 2019’da tamamlandı ve iddianame mahkemeye sunuldu. Davayı CHP'nin yanı sıra STK'lar, sanat ve hukuk camiası da yakından takip etti. Kaftancıoğlu'na destek vermek için İstanbul Adliyesi'ne gelenler arasında dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say da vardı.

Toplumun çeşitli kesimlerinden Barış Atay, Edip Akbayram, Fazıl Say, Müjde Ar ve Zülfü Livaneli’nin de aralarında olduğu 49 kişi, "Canan Kaftancıoğlu 16 milyon insanın sesidir, bu sesin susturulmasına izin vermeyeceğiz" yazılı bir metne imza atarak herkesi destek olmaya çağırdı.

18 Temmuz'a erteledi

Kaftancıoğlu'na savunma için ek süre verilmezken, reddi hakim talebinde bulunuldu. Avukatların itirazı üzerine duruşmanın başında ara veren mahkeme heyeti, ek süre talebini kabul ederek davayı 18 Temmuz'a erteledi.

Sakine Cansız paylaşımı

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Kaftancıoğlu’nun 2012 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımları suç delili olarak yer alıyor. Paris’te öldürülen PKK kurucusu Sakine Cansız’ın ölümünün ardından Twitter’da yazdığı, “‘İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder’ demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti” mesajı, “terör örgütü propagandası yapmak” suçuna delil olarak gösteriliyor.

"Hemen duruşma günü verilmesi endişelerimizi kuvvetlendiriyor"

DW Türkçe’ye konuşan Kaftancıoğlu’nun avukatı Ergün Özer, müvekkili hakkında katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği ifadelerin ardından hızlandırılmış bir şekilde iddianame hazırlandığını söyledi. İddianamede, Canan Kaftancıoğlu’nun atmadığı tweetlerin de yer aldığını belirten avukat, "Canan Hanım’ın il başkan adaylığı açıklandığı zaman soruşturma başlatıldı. Soruşturma, seçim süreciyle davaya dönüştü. Pek çok AK Partili politikacılar neler söylemiş ama haklarında ne soruşturma var ne de bir şey" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu vurgulayan avukat Özer, bugün görülecek duruşma konusunda endişeli olduklarını belirterek, "Müvekkilime çifte standart ve insan haklarına aykırı bir durum uygulanıyor. Hiçbir şekilde suç unsuru barındırmayan tweetlerden dava açılması ve hemen duruşma günü verilmesi endişelerimizi kuvvetlendiriyor" dedi.

"Tamamen siyasi saiklerle açılmış bir dava"

Kaftancıoğlu ise hukuki değerlendirme yapmak istemediğini belirterek, "Tamamen siyasi saiklerle açılmış bir dava. İktidar her zaman olduğu gibi bir düşman yaratıp onun üzerinden kutuplaştırıcı politika izliyor" dedi. Kaftancıoğlu, İstanbul seçimine de işaret ederek, "İstanbul’u kaybedenler bir bedel ödetme, cezalandırma arayışında ama başarılı olabilmeleri mümkün değil" diye konuştu.