Kafir, namaz ve rakılı söze isyan etti! Cem Yılmaz demediğini bırakmadı: Twitter yıkıldı
48 yaşındaki komedyen ve yönetmen Cem Yılmaz sosyal medya paylaşımıyla Twitter'da olay oldu.
Geçtiğimiz aylarda bir televizyon programında yeni projesi olan Erşan Kuneri dizisi duyuran Cem Yılmaz, diziyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman yaptığı çıkışlarla olay olan ünlü komedyenin son isyanı ortalığı karıştırdı.
Yılmaz, bir Twitter hesabından kendisine ait sözmüş gibi paylaşılan yazıyla ilgili tweeti gündem oldu.
"Cem Yılmaz: Bu ülkenin en büyük sorunu 2 duble rakı içeni kafir, 2 rekat namaz kılanı da müslüman zannetmek" tweetini paylaşan Yılmaz, büyük tepki gösterdi.
Tepkisini Yılmaz "Bu ülkenin en büyük sorunu bişeyler geveleyip altına bi isim yazmak olsa gerek ! Bi bitmediniz be Nerede söylemişim bunu ? Rüyanda mı ?" sözleriyle dile getirdi.