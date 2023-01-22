Kafedeki buluşma korkunç bitti! Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürüp intihar etti
İhlas Haber Ajansı
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Kırşehir'den son gelen haber kan dondurdu. Boşanmak üzere olduğu eşini bir kafenin önünde 10 kurşunla öldüren şahıs aynı tabancayla intihar etti.
Hüseyin E.Y. (33), boşanmak üzere olduğu eşi Aslı Y. ile konuşmak için bir kafede buluştu. İddiaya göre, çift arasında çıkan tartışma büyüyünce Hüseyin E.Y., yanında bulunan tabanca ise Aslı Y.'ye kurşun yağdırdıktan sonra aynı tabanca ile kendisine ateş etti.
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Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aslı Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Hüseyin E.Y. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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