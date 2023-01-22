Kafedeki buluşma korkunç bitti! Boşanma aşamasındaki eşini 10 kurşunla öldürüp intihar etti

Hüseyin E.Y. (33), boşanmak üzere olduğu eşi Aslı Y. ile konuşmak için bir kafede buluştu. İddiaya göre, çift arasında çıkan tartışma büyüyünce Hüseyin E.Y., yanında bulunan tabanca ise Aslı Y.'ye kurşun yağdırdıktan sonra aynı tabanca ile kendisine ateş etti.