Kafasını kesip 'İşte namusumla oynayanın kellesi' deyip köy meydanına attı! Tecavüz değil yasak aşk

Nurettin'in eşi yarıçıplak halde öpüşürlerken görmüş!

Nurettin'in öldürülmeden bir buçuk ay önce bir arkadaşıyla alkol aldığı sırada, Nevin ile pancar tarlasında öpüştüklerini, pancardan geldikten sonra da Yıldırım'ın eşi evde bulunmadığı bir gün kendisini evine çağırdığını ve cinsel ilişkiye girdiklerini anlattığı belirtildi. Öldürülen Gider'in, 2010 yılının yaz sonlarına doğru pamuk toplamada çalıştırılmak üzere bir grup işçiyi Antalya'ya götürdüğü, işçilerin akşamları bir evin alt katında hep beraber kaldıkları anlatılan kararda, bir sabah Nurettin'in eşi Keziban'ın işçilerin banyo yapmak için kullandığı bölüme Nurettin'i çağırmaya gittiğinde, Nurettin'i yarı çıplak bir halde sanık Nevin Yıldırım ile öpüşürken gördüğüne yer verildi. (FOTO: Keziban Yıldırım)