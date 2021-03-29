Kafasını çevirdi şok oldu! Adana'da korku dolu anlar: Yarı çıplak...
ADANA'da şehrin merkezinde korku dolu anlar yaşandı. Yarı çıplak kişi ortalığı birbirine kattı.
Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta yalın ayak yarı çıplak dolaşan ve önüne gelen araca binen ve çevredekilere zor anlar yaşatan genç, sokakta bulunan esnaf ve vatandaşları korkuttu.
Güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, uyuşturucu madde aldığı sanılan genç yolda yalın ayak öve yarı çıplak yürüyerek park halindeki bir otomobilin arka kapısını açıp bindi.
Sürücü ise yarı çıplak genci fark edince araçtan inip kaçtı.
Yarı çıplak genç araçtan inip caddede dolaşırken park halindeki başka bir otomobile binmek istedi. Otomobilin kapısını açamayınca camına vurdu