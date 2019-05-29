'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede

'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede

BURSA'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, ''Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu A.A.F. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  

'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede - Sayfa 1

Merkez Osmangazi ilçesinde, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, Suriyeli A.A.F.'nin ''Kafa keseceğim" demesi, tepki toplamıştı. 

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'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede - Sayfa 2

Görüntünün sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca A.A.F. için yakalama kararı çıkarıldı. 

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'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede - Sayfa 3

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çarşamba Mahallesi'nde yakalanan A.A.F., gözaltına alındı. Suriyeli A.A.F., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. 

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