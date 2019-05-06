Kafa karıştıran yüzük! Gülben Ergen evleniyor mu?
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görülen Gülben Ergen'in elindeki yüzük kafaları karıştırdı.
Burak Törer'le ilişkisini bitirmesinin ardından genç müzisyen Emre Irmak'la mutlu bir beraberlik sürdüren Gülben Ergen, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi. Ergen'in parmağındaki yüzük ise dikkatlerden kaçmadı. Taktığı yüzük alyansa benzeyince ufukta evlilik mi var soruları akla geldi.
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Nişantaşı'nda muhabirlerle konuşan Gülben Ergen'e evililik sorusu soruldu. Muhabirler; "Evleneceğiniz söyleniyor. Yüzük nikahın habercisi mi?" diye sordu. Ergen ise bu soru karşısında konuyu değiştirerek yeni çıkacak şarkısından bahsetti.
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Gülben Ergen, evlilik sorusuna karşılık olarak, "Yeni şarkım çıkıyor. Klibi, Bodrum'da çektik. Okullar açıyoruz. Yaz geliyor. Hayat çok güzel" dedi.
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