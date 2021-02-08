Kadroya ünlü yağmuru! Show TV'nin fenomen dizisine Emre Kınay da dahil oldu
Beğenilen dizileri bir arada bulunduran Show TV kanalının fenomen dizisine Emre Kınay da dahil oldu.
Son zamanlarda uzun süreli olarak televizyon ekranlarında yer alamayan Emre Kınay, TV8'deki Kırmızı Oda dizisinde hikayesiyle seyirciyi meraklandırmıştı. Ardından Kanal D'de başlayan fakat reytinglerde aradığını bulamayan Bir Annenin Günahı dizisinde yer aldı.
Şimdilerde ise Kınay, yeniden ekranlara dönüyor. Show TV'nin sevilen dizisinde sürpriz bir rolle izleyici karşısına çıkacak. Hayranlarını sevindiren haber hızla yayıldı.
Ramo dizisinin kadrosuna dahil olan başarılı oyuncunun dizideki dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu oldu.
Dizinin ön izleme bölümünde Ramo ile nezarethanede olan Emre Kınay, sözleriyle kafaları karıştırıyor.