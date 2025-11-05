Kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'den ilk açıklama: Prim kavgası yapmadım

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, kadro dışı kaldıktan sonra ilk kez açıklama yaptı.

Milli aradan dolayı liglere verilen arada Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşandı ve iki oyuncu kadro dışı kalmıştı.

Fenerbahçe, 12 Ekim tarihinde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır" denilmişti.

"TÜM YALAN HABERLERİ YALANLAYACAĞIM"

İrfan Can Kahveci, kadro dışı kalma süreciyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.

Yönetimin aldığı kadro dışı kararına saygı duyduğunu dile getiren İrfan Can Kahveci, "Buradan size özel hazırlanmış bir metin atmak yerine kendi düşüncelerimi ve duygularımı yazacağım. Siz daha fazlasını hak ediyorsunuz buna inanıyorum. Bu süreçte sosyal medyadan tamamen uzaktım sakatlığıma ve aileme odaklandım. İlk günden beri arkadaşlarım ve ailem bana çıkan haberleri gönderdi ama hepsinden uzaklaşmak için hiçbirisinin kafamın içine girmesine müsaade etmedim. Öncelikle verilen karara tamamen saygı duyuyorum ne yönetimimizle ne de hocamla hiç bir problemim yok. Bu süreç boyunca da olmadı. Tüm takım arkadaşlarımla da aynı şekilde. Sakatlığımı tamamen atlattım verilen program dahilinde antrenman yapmaya devam ediyorum. Benim Fenerbahçe’nin iyiliğini düşünmemem ya da galibiyetlerine sevinmemem mümkün değil. Bugün ailemleyken bir taraftarımızdan duyduğum şeyler beni çok üzdü ve yapılan haberler hakkında konuşmam gerektiğini anladım. Başından beri her şeye cevap verebilirdim ama yönetimimizin aldığı karara saygı duydum takım arkadaşlarımın zorlu fikstürde bu gündemle zarar görmesini istemedim. Çok şükür her şey takımımız adına iyi gidiyor. Ben de şahsi olarak bazı şeylere cevap verme hakkım olduğunu düşünüyorum çünkü artık neredeyse her gün çevremden bana yalan haberler gönderiliyor ve insanlar bunlara inanıyor. Bundan sonra buradan cevap vermeme değer tüm yalan haberleri yalanlayacağım" diye konuştu.

"BENİM İÇİN PARANIN, PRİMİN BÖYLE BİR DEĞERİ YOK"

Kadro dışı kaldığı dönemde prim nedeniyle takım arkadaşlarıyla kavga ettiği yönünde çıkan haberlere yanıt veren tecrübeli futbolcu, para ve primin kendisi için değerli olmadığını ifade etti.

Kahveci, "Bu sürecin başından itibaren beni hayal kırıklığına uğratan insanlar ve haberleri. Murat Aşık; baştan sona yalan ve kötü niyetli açıklamalar yapıyor. Söyledikleri çok ağır, gerçeğini bilmeden, araştırmadan nasıl böyle konuşabiliyor anlamıyorum. Prim için takım arkadaşlarımı gırtlaklamışım, siz para için bunları söylüyor olabilirsiniz ama benim için paranın, primin böyle bir değeri yok. Kesinlikle böyle bir şey yaşanmadı ben prim için bir gün olsun ağzımı açmadım hiçbir takım arkadaşımla da böyle bir kavga etmedim yaşananlar soyunma odasını bilen herkes için çok normal ve 5 dakika sonra kapanan bir konu. Kendisini haberlerini ispatlamaya davet ediyorum insanların itibarıyla oynamak bu kadar ucuz olmamalı" ifadelerini kullandı.

"NE KADRO DIŞI DÖNEMİMDE NE DE DAHA ÖNCESİNDE GAZETECİLERE HABER VERECEK BİR İNSAN DEĞİLİM HİÇ DE OLMADIM"

Ne kadro dışı kaldığı dönemde ne de daha öncesinde haber sızdıran birisi olmadığını söyleyen İrfan Can Kahveci, "Sercan Hamzaoğlu; hem seçim zamanı yaptığı haberlerde imalarını ben diye yorumlayanlar olmuştu hem de bu dönemde yaptığı haberleri benimle konuşarak yaptığını ima edenler olduğunu görüyorum. Yakınlığım, samimiyetim olan, görüştüğüm konuştuğum birisi değildir. Arada bir mesaj atar, tebrik eder, teşekkür ederim hepsi bu. En son 29 Mart 2025’te attığı bir tweeti göndermiş bende sarı-lacivert kalp emojisiyle cevap vermişim, başka hiçbir konuşmam olmamıştır o günden itibaren. Ne kadro dışı dönemimde ne de daha öncesinde gazetecilere haber verecek bir insan değilim hiç de olmadım. Ben tüm itibarımı koyuyorum ortaya aksini iddia eden bir kişi bile varsa ondan da aynı duruşu görmek istiyorum. Bu dönemde halimi, hatırımı soran sevdiğim insanlara ve gazetecilere bile cevap atmadım yanlış anlaşılmalar olmaması için" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇELİLİĞİMİN TARTIŞILMASI BENİ ÇOK ÜZÜYOR"

Fenerbahçeliliğinin tartışılmasının kendisini çok üzdüğünü belirten İrfan Can Kahveci, sözlerini şöyle noktaladı:

Ne yazık ki şuanda Türkiye de bu tarz haberleri vicdanı hiç sızlamadan yapabilen insanlar var. Bu söylediklerim eminim ki işini iyi yapan birçok insanı da rahatsız ediyordur. Kesinlikle bir genelleme yapmıyorum bu konuda. Şu anda tek önemsediğim şey ekmek yediğim ve gönül verdiğim kulübümün başarısı. Benim katkı veremediğim şekilde olsa bile iyi günler geçiriyor olmamız mutlu ediyor. Fenerbahçeliliğimin tartışılması beni çok üzüyor ve bilinsin ki saha içinde ya da dışında hatalar yapıyorsam da hepsi Fenerbahçe daha iyi olsun diye verdiğim kararlardan. Tek odaklandığım şey kendimi hazır tutup, yeniden Fenerbahçe forması giyeceğim günlerin gelmesi ve futbola dönebilmek. Bu süreçte yanlış anlaşılmalardan dolayı bile olsa hayal kırıklığına uğramış tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. Beni her süreçte destekleyen herkese teşekkür ederim.