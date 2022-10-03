Kadirov'dan "oğullarını cepheye gönderme" kararı

Çeçenistan lider Ramazan Kadirov, Ukrayna'daki cepheye reşit olmayan oğullarını göndereceğini duyurdu. "Yakında cepheye gidecekler" diyen Kadirov, 14, 15 ve 16 yaşındaki üç oğlunun küçük yaştan itibaren askeri eğitim aldığını ifade etti.

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Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadirov, oğullarının Ukrayna'daki özel askeri harekatın yapıldığı bölgede savaş becerilerini sergilemeye hazır olduğunu söyledi.

"Çocuklarım yakınca cepheye gidecek"

Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Şaka yapmıyorum. Kendilerini gerçek savaş meydanında göstermenin zamanı geldi. Bu onların seçimi, ben sadece memnuniyetle karşılıyorum. Yakında cepheye gidecekler ve temas hattının en çetin bölgelerinde yer alacaklar" ifadelerine yer verdi.

Çeçen lider ayrıca, savaşa yakınlarını göndermediği suçlamalarında bulunanlara, cesaret toplayıp cepheye giderek Çeçen savaşçıların gücüne tanık olma çağrısında bulundu.

Kadirov, 14, 15 ve 16 yaşındaki üç oğlunun küçük yaştan itibaren Rusya Özel Harekat Timi Üniversitesi nezdinde askeri hazırlıktan geçtiğini ve silah eğitimi aldığını ifade etti.