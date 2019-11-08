Kadirova'nın cesedindeki 2. deliğin sırrı çözüldü! AK Partili vekilin evinde ölü bulunmuştu
AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde intihar ettiği belirtilen Nadira Kadirova'nın cesedinde tespit edilen ikinci kurşun deliği tartışma yaratmıştı. Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı konuya açıklık getirdi.
23 yaşındaki Özbekistanlı Kadirova, yaklaşık bir yıldır çalıştığı Şirin Ünal'ın evinde 23 Eylül akşamı hayatını kaybetmişti. Kalbinin üzerinde kurşun deliği bulunan Nadirova'nın ölümü, kayıtlara intihar olarak geçmişti.
Kalbinin üzerinde ikinci delik daha iddiası
Genç kadının ölümüne sebep olan kurşun, Ünal'ın Beretta marka silahından çıkmıştı. Ölümünün ardından memleketinde toprağa verilen genç kadının kalbinin üzerinde ikinci delik daha olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Özbekistan polis kaynaklarından 4 Kasım'da edinilen bilgiye göre toprağa verilmeden önce Kadirova'nın naaşını yıkayan kadınlar, ikinci deliği gördüklerini ifade ediyorlardı.
Aynı günlerde Kadirova'nın ağabeyi Muhammed Ali Kadirova da, kız kardeşinin naaşını son kez gören akrabalarının ikinci bir delikten bahsettiğini teyit ediyordu.