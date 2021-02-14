Kadir Topbaş son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu: Organ yetmezliğinden vefat etti

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, babasının organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini açıkladı. Topbaş, "Çok üzgünüz. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak." dedi. Topbaş için ilk tören Beyoğlu Belediyesi önünde yapıldı.

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Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Topbaş, buradan da bir dönem Belediye Başkanlığı'nı yaptığı Beyoğlu Belediyesi'ne götürüldü.

"Organ yetmezliğinden dolayı vefat etti"

Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, Zincirlikuyu Gasilhanesi'nin önünde yaptığı açıklamada "Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz tabi. Çok üzgünüz. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak. Güzel duygularla defnini yapacağız inşallah bugün" diye konuştu.

İlk tören Beyoğlu Belediyesi önünde yapıldı

Kadir Topbaş için bir dönem belediye başkanlığı yaptığı Beyoğlu Belediyesi önünde tören düzenlendi. Topbaş'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Beyoğlu belediye binasının önüne getirildi. Burada Topbaş için dualar edilirken, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Kur'an-ı Kerim okudu.

"Ağabeyim" diye bahsettiği Topbaş'ın İstanbul'un yüzünü ak edecek eserleri hem ilçeye hem de kente kazandırdığını anlatan Yıldız, İstanbul'un, Kadir Topbaşı rahmet ve minnetle anacağını belirterek, "Bizler Beyoğlu'nda onun bıraktığı hatıralara sonuna kadar sahip çıkacağız. İsminin yaşaması için bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini vermeyi şimdiden uygun görüyoruz." dedi.

Kadir Topbaş'ın cenazesi Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne getirildi. Belediye binasına Kadir Topbaş'ın fotoğrafının asıldığı görüldü.