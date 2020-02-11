Kadir Şeker katil mi? Sosyal medyanın yeni tartışması

İddia edildiği gibi olay sırasında Özgür Duran'ın kendisine şiddet uygulamadığını iddia eden Ayşe D., yaşanan tartışmanın da bıçak çekecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Özgür Duran'ın 19 suçtan sabıkasının olması onu kötü insan yapmayacağını söyleyen Ayşe D., Kadir Şeker'i gitmesi için uyardığını ancak ikili arasında darp yaşandığını ileri sürdü.