Kadir Şeker katil mi? Sosyal medyanın yeni tartışması
Konya'da üniversite sınavlarına hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şeker'in parkta kız arkadaşıyla tartışan Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldürmesi yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Peki Kadir, katil mi yoksa fiziki şiddete maruz kalan bir kadını kurtarmak isteyen mağdur mu?
Konya'da üniversite hazırlık öğrencisi 20 yaşındaki Kadir Şeker'in, kız arkadaşıyla tartışan Özgür Duran'ı (32) öldürmesiyle başlatan tartışma sürüyor. Şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken cinayetin yaşandığını savunanlar Kadir Şeker'in serbest bırakılmasını isterken Türkiye'yi şoke eden açıklama Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe D.'den (35) geldi. Ayşe D. öldürülen Özgür Duran ile güzel bir ilişkisi olduğunu ileri sürdü.
İddia edildiği gibi olay sırasında Özgür Duran'ın kendisine şiddet uygulamadığını iddia eden Ayşe D., yaşanan tartışmanın da bıçak çekecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Özgür Duran'ın 19 suçtan sabıkasının olması onu kötü insan yapmayacağını söyleyen Ayşe D., Kadir Şeker'i gitmesi için uyardığını ancak ikili arasında darp yaşandığını ileri sürdü.
Ayşe D.'nin öldürülen Özgür Duran'ı savunan bu açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü. Twitter'da çoğunluk Kadir Şeker'in serbest bırakılması gerektiğini söylerken bir grup da Kadir Şeker'in neden bıçak taşıdığını sorgulayarak, yaşanan tartışmanın cinayetle sonuçlanmaması gerektiğini belirtiyor.