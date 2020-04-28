Kadir Şeker cezaevinde koronavirüs kaptı hastaneye kaldırıldı
KONYA'da sevgilisi tarafından dövülen kadına yardım etmek isterken kadının sevgilisini öldüren Kadir Şeker'i tüm Türkiye gürlerce konuşmuştu. Cezaevine konulan Kadir Şeker Koronavirüse (Covid-19) yakalandı.Abone ol
Türkiye'nin günlerce konuştuğu Kadir Şeker, yattığı Konya Cezaevi'nde koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Konya'da sevgilisi Ayşe D.'ye şiddet uygulayan Özgür Duran'ı engellemek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kadir Şeker, bugün saat 11.30'da ilk kez hakim karşısına çıkacaktı.
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