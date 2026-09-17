Kadir İnanır'ın vasiyeti açılıyor! 28 mirasçıya büyük şok...

"VASİYETE SAYGI DUYMAK LAZIM"

Gündeme gelen iddiaların ardından Jülide Kural, vasiyet tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kural, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Ben acımı yaşıyorum. Kim ne konuşursa konuşsun ben ne yorum yapacağım ne de konuşacağım. Kadir çok gönlü zengin bir insandı. Ömür boyu ailesine çok fazla destek oldu. Herkes kendi kararını kendi veriyor. Kendisi bir vasiyetname hazırlamış. Buna saygı duymak lazım. Kadir’e olan saygının bir devamlılığı olarak. Zaten hukuk devreye girecektir. Kadir’e yakışır bir dili hiçbir zaman kaybetmeyelim."