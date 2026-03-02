Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında doktorlarından açıklama!
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, geçirdiği ciddi sağlık sorunlarının ardından ilk kez dostlarıyla iftar sofrasında görüntülendi. Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle uzun süredir tedavi gören usta oyuncunun son hali ve sağlık durumu merak konusuydu. Açıklama, en yakınındaki isimden geldi.
Göztepe’de bir mekânda iş insanı dostlarıyla bir araya gelen İnanır’a, yeğeni Levent İnanır da eşlik etti. Samimi geçen buluşmada en çok konuşulan konu ise sanatçının sağlık süreci oldu.
Levent İnanır, amcasının kritik dönemi atlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Hayati tehlikesi artık yok. En zor süreci geride bıraktı. Şu an fizik tedavi görüyor. Hocası Uğur Türe, ‘İki pıhtı sağ tarafa attı, bir pıhtı da sola atınca vücut denge kurdu. Yüzde 50 felç kalabilirdi’ dedi.”
İnanır’ın yaşadıklarının adeta bir mucize olduğunu söyleyen yeğeni, usta oyuncunun mücadele gücüne dikkat çekti:
“Hiç pes etmedi. Direndi. Doktorları ‘Yaşaması mucize’ diyor. Ben de ona hep şunu söylüyorum; yaptığı iyilikler ona böyle geri döndü.”