Kadir İnanır'ın devasa serveti ortaya çıktı! Ordu ve İstanbul'da evler ve özel koleksiyonlar...

KADİR İNANIR'IN MAL VARLIĞI

Kadir İnanır'ın mal varlığına dair şu detaylar ortaya çıktı:

İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde bulunan taşınmazlar. Bunların toplam değeri; 650 milyon lira.

25'ten fazla lüks saat, altın çakmak, yüzük ve kalemlerin tutarı 50 milyon TL.

Yıllardır 3 binden fazla kurbağa figürü toplayan oyuncu, dünyanın çeşitli yerlerinden alımlar yaptı. Birçok eşsiz ve özel tasarım koleksiyonun toplam fiyatının, ortalama fiyatı ise 35 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldı. Ölümünden sonra da 70 yıl boyunca yakınlarına telif hakkı olarak yıllık ortalama 10 milyon TL kazandıracak.