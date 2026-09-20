Kadir İnanır'ın devasa serveti ortaya çıktı! Ordu ve İstanbul'da evler ve özel koleksiyonlar...
Usta oyuncu Kadir İnanır vefatı ile sevenlerini ve yakınlarını derinden üzmüştü. Uzun süredir sağlık sorunları ile boğuşan usta sanatçının vefatı sonrası vasiyeti ve mirası gündeme geldi. Ailesi ve hayat arkadaşı Julide Kural arasında çıkan tartışmalar gündemde yerini koruyor.
Kadir İnanır'ın vasiyetinin açıklanması beklenirken ortaya çıkan miras kavgası sonrası usta sanatçının mal varlığı merak ediliyordu. 1 milyar TL'lik serveti olduğu iddia edilen Kadir İnanır'ın mal varlığına dair detaylar gündemde.
26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kadir İnanır'ın mirasıyla ilgili tartışmalar gündemde. 28 yasal mirasçının hepsine tebligat gitmemesi sonrası vasiyetin okunmasının 17 Aralık'a ertelenmesi sonrası Levent İnanır'ın açıklamaları gündem oldu.
Levent İnanır "Eğer dava bizim istediğimiz gibi sonuçlanmazsa, 17 Aralık'ta burasını karıştırırım. Allah'ın adaleti var" sözleriyle tepki çekerken Kadir İnanır'ın mal varlığı ve serveti merak edildi.
Kadir İnanır'ın servetinin 1 milyar TL olduğu iddia edildi.
KADİR İNANIR'IN MAL VARLIĞI
Kadir İnanır'ın mal varlığına dair şu detaylar ortaya çıktı:
İstanbul, Ordu ve yazlık bölgelerde bulunan taşınmazlar. Bunların toplam değeri; 650 milyon lira.
25'ten fazla lüks saat, altın çakmak, yüzük ve kalemlerin tutarı 50 milyon TL.
Yıllardır 3 binden fazla kurbağa figürü toplayan oyuncu, dünyanın çeşitli yerlerinden alımlar yaptı. Birçok eşsiz ve özel tasarım koleksiyonun toplam fiyatının, ortalama fiyatı ise 35 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi.
Ünlü oyuncu hayatı boyunca 182 film ve 12 dizide rol aldı. Ölümünden sonra da 70 yıl boyunca yakınlarına telif hakkı olarak yıllık ortalama 10 milyon TL kazandıracak.
Bankada da yüklü miktar nakit parası olan, ayrıca birçok finansal işlemi bulunan İnanır'ın, mevduat hesaplarında 200 milyon TL'den fazla nakit parası olduğu tahmin ediliyor.