Kadir İnanır'a Kapı filminden kötü haber! 3 günde izleyen kişi sayısı...
Çekimleri aylar süren ve Kadir İnanır'ın 50. sanat yılını kutladığı Kapı filmi geçtiğimiz Cuma günü vizyona girdi ancak gişede resmen çakıldı.
Başrolünde Kadir İnanır'ın olduğu, kadrosunda ise Vahide Perçin, Aybüke Pusat, Timur Acar ve Erdal Beşikçioğlu gibi ünlü isimlerin bulunduğu Kapı filmi gişede bekleneni veremedi. 12 Nisan günü vizyona giren film, haftasonunda sadece 14 bin 618 kişi tarafından izlendi.
Kadir İnanır'ın sevenleri, 227 salonda gösterime giren Kapı filminin çok fazla reklam yapmadığını öne sürerek izlenme sayısının bu nedenle düşük olduğunu belirtti. Nihat Durak'ın yönettiği film ilk 3 günde 14 bin 618 seyirci tarafından izlendi ve 254 bin 212 TL hasılat elde etti.
Öte yandan geçen Cuma gösterime giren bir diğer film de bekleneni veremedi. Önder Açıkbaş'ın yazıp yönetip başrolünü oynadığı 'Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!' filmi 3 günde 5 bin 198 seyirci ve 85 bin 598,67 TL hasılatın sahibi oldu.
Vizyondaki diğer Türk filmlerinden 'Hababam Sınıfı Yeniden' 10 günde 159 bin 273 seyirciye ve 2 milyon 501 bin 280 TL hasılata, 'Türk İşi Dondurma' 4 haftada 546 bin 83 seyirciye ve 7 milyon 535 bin 134 TL hasılata, 'Öldür Beni Sevgilim' ise 6 haftada 656 bin 544 seyirciye ve 9 milyon 663 bin 221 TL hasılata ulaştı.