Kadir İnanır ayağa kalktı! Yeşilçam'ın efsane isminin son hali çok konuşuldu
Aylardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'dan yeni haber var. Kadir İnanır uzun zaman sonra tekerlekli sandalyesinden kalkarak ayakta poz verdi. Usta sanatçının son hali kısa sürede gündem oldu.
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 75 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır'dan geçtiğimiz yıl korkutan haber gelmişti.
Beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 4 aylık yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alınan İnanır, 2024'te taburcu oldu. Kadir İnanır, geçtiğimiz temmuz ayında da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alındı.
Eski sağlığına kavuşabilmek için aylarca hastanede kalan ve sonrasında yoğun bir fizik tedavi sürecine giren Kadir İnanır'ın son haliyle sevenlerini üzmüştü. Verdiği kilolarla dikkat çeken Kadir İnanır, zaman zaman tekerlekli sandalye ile görüntülenmişti.
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’ın son hali, ortaya çıkan yeni görüntülerle yeniden gündeme geldi.