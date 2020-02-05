Kadir İnanır açıklamalarıyla eleştirilerin hedefi haline geldi 'Ayıp ettik diyecekler'
ETİLER'de bir alışveriş merkezinde görüntülenen Kadir İnanır, 'Benim tek bir isteğim var' diyerek açıklamalarda bulundu. İnanır'ın açıklamaları, sosyal medyada büyük tepki çekince eleştirilere cevap verdi.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, Etiler'de bir AVM'de görüntülendi. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayan İnanır, basın mensuplarıyla da sohbet etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnanır, olay yaratan şu açıklamalara imza attı:
Elli yıldır iletişim halideyiz: ''Ben sizin medyadaki yerinizi, görevinizi, işinizin zorluğunu, çektiğiniz çileleri hepsini biliyorum. Elli yıldır fotoğraf makinelerinin karşısında, sonrasında da kameraların karşısında beraber iletişim halindeyiz. Birbirimizi kırmadan, severek son derece saygılı hayatımızı götürüyoruz.''
Beni korumakla yükümlüsünüz: ''Hep beraber el ele vereceğiz, yaşadığımız bütün sıkıntıları ortadan kaldırmak için verilen mücadelede ben ön sıralarda olacağım. Siz de beni korumakla yükümlüsünüz. Çünkü beni yıpratmak hem kolay değil, hem de kimsenin işine gelmez.''
''Benim bir tek isteğim var; her şey bu ülkede çok güzel olsun, herkes birbirini çok sevsin ve saysın. Tabii ki bizim birbirimize karşı toplum olarak, birey olarak görüşlerimizde farklılık olacaktır. Öyle olmazsa yaşamın da tadı olmaz ama acil olarak bütün bu sorunları kenara bırakacağız.''