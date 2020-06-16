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Kadir Güneş nereli Aleyna Tilki'nin sevgilisi kimin oğlu babası kim?

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Genç şarkıcı Aleyna Tilki sevgilisi Kadir Güneş ile Bodrum'da sezonu açtı. Sevgilisi ile deniz keyfi yaparken kameralara yakalanan Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş merak konusu oldu. Peki kimdir bu Kadir Güneş, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

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Şarkıcı Aleyna Tilki koronavirüs yasaklarının kalkmasının ardından soluğu tatilde sevgilisi ile birlikte Bodrum'a da aldı. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kadir Güneş ile birlikte görüntülenen Tilki'nin deniz keyfi yarım kaldı. Sevgilisi ile görüntülendiğini fark eden Aleyna Tilki sahili terketti. Bu haberin ardından Aleyna Tilki kimdir, aslen nereli ve yaşı kaç araştırmaları başladı. 

Kadir Güneş kimdir: Kadir Güneş, Tarkan ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle arkadaş olan iş adamı Metin Güneş’in oğlu, modacı Gülnur Güneş’in kardeşidir. Aslen Ankaralıdır.

Kadir Güneş, bir dönem Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında eğlenmeye çıkan ikili mekanda kavga etmeleriyle gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Kadir Güneş'in birçok takipçisi bulunuyor. 

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