Kadir Doğulu'dan samimi açıklamalar

Kadir Doğulu'dan samimi açıklamalar

Oyuncu Kadir Doğulu, katıldığı bir canlı yayın programında, Neslihan Atagül ile ilişkisi üzerine özel açıklamalarda bulundu.

Kadir Doğulu'dan samimi açıklamalar - Sayfa 1

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, 2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile dünyaevine girmişti. Her fırsatta aşklarını dile getiren çiftten Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ile ilişkisi üzerine samimi açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

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Kadir Doğulu'dan samimi açıklamalar - Sayfa 2

''Ben geçmişimi unutmadım. Geçmiş demek bu gün demek, geçmişi unutmuyoruz da takılmıyoruz da...

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Kadir Doğulu'dan samimi açıklamalar - Sayfa 3

Garsonluk yaptığımız dönemlerde bunu aleyhimizde kullanmaya çalışmışlardı. Beni bu mesleği küçümsemeleri üzdü.

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Kadir Doğulu'dan samimi açıklamalar - Sayfa 4

Biz Neslihan'la genelde rahat edeceğimiz yerlere gidiyoruz. Ben atıcılıkla ilgileniyorum, bunu otellerde yapamam. İkimiz de enstrüman çalıyoruz ve köpeklerimiz var...

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