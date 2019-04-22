Kadir Doğulu'dan samimi açıklamalar
Oyuncu Kadir Doğulu, katıldığı bir canlı yayın programında, Neslihan Atagül ile ilişkisi üzerine özel açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, 2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile dünyaevine girmişti. Her fırsatta aşklarını dile getiren çiftten Kadir Doğulu, Neslihan Atagül ile ilişkisi üzerine samimi açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
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''Ben geçmişimi unutmadım. Geçmiş demek bu gün demek, geçmişi unutmuyoruz da takılmıyoruz da...
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Garsonluk yaptığımız dönemlerde bunu aleyhimizde kullanmaya çalışmışlardı. Beni bu mesleği küçümsemeleri üzdü.
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Biz Neslihan'la genelde rahat edeceğimiz yerlere gidiyoruz. Ben atıcılıkla ilgileniyorum, bunu otellerde yapamam. İkimiz de enstrüman çalıyoruz ve köpeklerimiz var...
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