Kadir Doğulu'dan romantik Neslihan Atagül paylaşımı sosyal medyada olay oldu

"En güzelini almışım koluma..."

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile çekindiği fotoğrafa, "En güzelini almışım koluma, İstanbul Boğazı'nın güzelliği bile dikkatimizi çekmiyor" notunu düştü. Doğulu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.