Kadir Doğulu'dan romantik Neslihan Atagül paylaşımı sosyal medyada olay oldu
Oyuncu Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül ile birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı altına öyle bir not yazdı ki sosyal medyada olay oldu.
Oyuncu Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturduğu meslektaş eşi Neslihan Atagül ile çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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Ünlüler dünyasının en yakışan çiftleri arasında gösterilen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, evliliklerinin tadını çıkarmaya devam ediyor.
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Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile çekindiği fotoğrafı romantik bir mesajla takipçileriyle paylaştı.
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"En güzelini almışım koluma..."
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile çekindiği fotoğrafa, "En güzelini almışım koluma, İstanbul Boğazı'nın güzelliği bile dikkatimizi çekmiyor" notunu düştü. Doğulu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
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