Kadir Doğulu'dan Burak Özçivit'e olay sözler! Dizide eşiyle öpüşmesi olay yaratmıştı

''O futboldan hoşlanıyor ben hoşlanmıyorum''

"Bir araya geldiğimizde azami saygı gösteriyoruz. Kırgınlık yaratacak hiçbir kelamımız olmadı, çok kibar bir çocuktur Burak. Ama biz dost olmadık, olamadık. Çünkü biz başka meşreplerdeyiz. O futboldan hoşlanıyor ben hoşlanmıyorum, bu da bir araya geldiğinde konuşulacak şeylerin azlığını gösteriyor."