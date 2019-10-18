Kadir Doğulu'dan bomba Neslihan Atagül itirafı Komşular kavga ettiklerini sanıp...
Neslihan Atagül ile 3 yıl önce hayatını birleştiren Kadir Doğulu, evde eşinin hazırlandığı bir sahneye yardımcı olduğu esnada yaşadığı ilginç bir olayı anlattı.
Şu sıralar TRT 1'de yayınlanan Vuslat dizisinde rol alan Kadir Doğulu, katıldığı bir programda özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Doğulu, YouTube üzerinden yayınlanan Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programında başından geçen bir anıyı anlattı.
Evlerinde kapı ve pencereyi kapatmadıklarını söyleyen Kadir Doğulu, içeriye köpeklerinin ve temiz havanın girmesi için bunu yaptıklarını belirtti. Bunu dezavantajları olduğundan da bahseden Doğulu, şu açıklamalarda bulundu:
Hiddetli bir sahne var: "Mesela dün akşam Neslihan bir iş için bir takım çalışmalar yapıyor. Orada çok hiddetli bir sahne var. Bir kadın ve bir erkeğin diyaloğu… Neslihan’a yardımcı olmak için ‘erkek karakteri ben oynayayım’ dedim."
Komşular seslerini kesti: "Senaryoyu canlandırmaya başladık. Ortam gergin, sesimiz yüksek şekilde konuşuyoruz. Komşularımız içeri giriyor o sırada, bizi duyunca kavga ettiğimizi düşünüp seslerini kesiyorlar."