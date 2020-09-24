Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'ün Neslican Tay'ı oynayacağı iddialarına sert çıktı

Doğulu, TV100’ün Magazin Hattı programına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Reklam malzemesi: ''Onunla ilgili bir açıklama yapacak. Onu beklemek daha iyi olur. Neslihan, bu projeyi sebepleriyle yani kabul etmeme gerekçeleriyle yapımcısına bildirdi ama yapımcısı, kabul etmediği halde bunu bu biçimde pr malzemesi olarak kullandı.''