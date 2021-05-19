'Kadınlara yürüyorum' deyip konuştu! İbrahim Tatlıses'in nikahına olay yorum
İbrahim Tatlıses, daha önce asistanım dediği 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile evlendiğini iddiasıyla ilgili Mehmet Ali Erbil'in yorumu olay oldu.
Geçirdiği zor günleri atlatan ve günden güne sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, önceki gün Tarabya’da objektiflere takıldı. Oğlu Ali Sadi, büyük kızı Sezin ve torunu Elisa ile sahilde güzel havanın keyfini çıkaran ünlü şovmen, muhabirlerle sohbet etti.
Evde Süper Lig maçlarını izleyerek vakit geçirdiğini söyleyen Erbil, “Bizi verem etti Fenerbahçe. Sivas’ı yenseydik şampiyonmuşuz patlıcan moru olurdu Sergen ile Fatih Hoca” dedi.
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve ekranlardan uzak kalan şovmen, yaz sezonunda bir program ile sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi.
Erbil, “Yaz sezonunda bir programa başlayabilirim. Çarkıfelek olabilir başka bir program da olabilir” dedi.