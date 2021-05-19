'Kadınlara yürüyorum' deyip konuştu! İbrahim Tatlıses'in nikahına olay yorum

Geçirdiği zor günleri atlatan ve günden güne sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, önceki gün Tarabya’da objektiflere takıldı. Oğlu Ali Sadi, büyük kızı Sezin ve torunu Elisa ile sahilde güzel havanın keyfini çıkaran ünlü şovmen, muhabirlerle sohbet etti.