Kadınla mesajlaşmaları çıktı! Özcan Deniz Feyza Aktan'ı odaya kilitleyip...
Özcan Deniz ve kendisinden 20 yaş küçük eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Aktan'ın ortaya attığı iddialar herkesi şok etti.
Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı, çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, ‘zincirleme şekilde kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından, abisi Ercan Deniz hakkında da, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘zincirleme şekilde yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından şikayetçi oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde şu iddialara yer verildi: "Feyza Aktan’ın hamile olduğu dönemde Özcan Deniz, evlenmeden önce bir evlilik sözleşmesi yapmak istedi."
Aldatma haberleri: "Sözleşmede, Aktan’ın evlilik birliğinden doğmuş olan ve doğacak tüm haklarından feragat ettiği, bir katkı payı talep etmeyeceği gibi hükümler yer almaktaydı. 25 Ocak 2018’de Deniz’in, Aktan’ı eski sevgilisi Buse Narcı’yla aldattığı haberleri çıktı."
Boğazına yapıştı: "Deniz, evi terk edip arkadaşına giden Aktan’ı tehditle eve getirip kapıyı kilitledi. Aktan kurtulmaya çalıştı, ancak Deniz boğazına yapışarak tokatlar attı ve kafasına vurdu."