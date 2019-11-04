Kadın'ın paspal Ceyda'sı beyaz bikini giydi! Yazdan kalma pozları yıktı
FOX ekranlarının en çok izlenen başarılı yapımlarından biri olan Kadın dizisi, konusu kadar oyuncuları ile de gündemde. Özellike son bölümlerde yıldızı iyice parlayan karakterlerden biri de paspal haliyle sevilen Ceyda karakteri. Peki Ceyda'ya hayat veren Gökçe Eyüpoğlu gerçekte nasıl biri biliyor musunuz?
Fox TV'nin en çok izlenen dizilerinin başında gelen Kadın, 3 sezona bomba gibi girdi. İzleyicinin sabırsızlıkla beklediği dizi yeni oyuncuları ve senaryosu ile ekran macerasına tam gaz devam ediyor. Reyting listelerinde de zirvedeki yerini koruyan dizinin oyuncuları da ilgiyle takip ediliyor.
Seyircinin 3 sezondur ilgiyle ve eğlenerek izlediği karakterlerden biri de şüphesiz Ceyda.. Argo konuşması, bakımsız saçları, patavatsız halleri ve ilginç giyim tarzı seyircinin sempatisini kazanan Ceyda aslında çok başka biri.
Özellikle dizinin son bölümlerinde sahneleri daha da artan Ceyda karakterine başarılı oyuncu Gökçe Eyüpoğlu hayat veriyor. Karakter gereği bakımsız saçlar ve paspal giyim tarzıyla ekrana yansıyan güzel oyuncu gerçek hayatta Ceyda'dan çok başka...
Yeni sezon çekimleri öncesinde enerji depolamak için kendini sahillere atan Gökçe Eyüpoğlu yazdan kalma pozlarını paylaştı güzelliğini ile takipçilerinden tam not aldı.