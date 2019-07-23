Kadın'ın başrolü Özge Özpirinçci siyah bikinisiyle yaptığı hareketle 'yok artık' dedirtti!

Güzel oyuncu Özpirinçci, dizisi Kadın'ın final sezonu yapmasının ardından kısa bir mola vermiş ardından ise bu sefer beyazperde için kameralar karşına geçmişti. Senaryosu yakın dostu Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş'a ait olan ''Biz Böyleyiz'' filminin çekimlerini de tamamlayan başarılı oyuncu, siyah bikinisiyle yaptığı hareketle herkesi şaşırttı.