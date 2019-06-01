Kadın'ın başarısı ülke sınırlarını aştı! Kadın'ın İspanya çıkarması
FOX Tv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kadın'ın başarısı Türkiye sınırlarını aştı. İspanya'nın en büyük medya kuruluşlarından Atresmedia TV Grubu’nun “Kadın” dizisini satın almasının ardından İspanyol basını seti ziyaret etti.
Kadın dizisi FOX TV ekranlarında yayınlandığı ilk bölümden bu yana milyonlarca izleyici tarafından takip ediliyor. Güney Kore'de yayınlanan Woman dizisinden uyarlandı. Türkiye'ye adapte edilmesiyle birlikte başarılı uyarlamalar arasına girdi. Öyle ki şanı Türkiye topraklarını aştı ve bir başka Akdeniz ülkesi olan İspanya'nın en büyük medya gruplarından birinin ilgisini çekti.
Salı günleri FOX’ta izleyiciyle buluşan ve başladığı günden bu yana büyük beğeni toplayan “Kadın” dizisi, İspanya’nın büyük medya kuruluşlarından biri olan Atresmedia TV Grubu’na satıldı. Türkiye’de reyting rekorları kıran dizi yeni sezonda İspanya’da yayına girecek.
Atresmedia, son dönemin popüler dizisi La Casa de Papel'i yapan ve sonrasında Netflix'e satışını gerçekleştiren Antena 3 kanalını bünyesinde bulunduruyor.
Bunun ardından İspanya'dan bir grup gazeteci İstanbul'a geldi. Kadın dizisinin setine konuk olan gazeteciler, başrol oyuncuları Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk ile röportaj yapma imkanı buldu. İstanbul'a gelen gazeteci heyetin içinde El Mundo, ABC, EFE gibi medya kuruluşlarına mensup kişiler vardı.