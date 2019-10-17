Kadın'dan apar topar ayrıldı Caner Cindoruk yeni dizisiyle ters köşe yapacak
FOX'un en çok izlenen dizilerinin başında gelen Kadın'da 3. sezonun başında şok bir ayrılık daha yaşandı. Dizide 3 sezon boyunca Sarp karakterine hayat veren oyuncu Caner Cindoruk diziye veda etti, vedasını sosyal medyada paylaştı.
Kadın dizisi, 3 sezondur Fox ekranlarının en çok izlenen yapımlarından birisi oldu. Salı akşamları yayınlanan dizi reyting listelerinde de zirveyi kimseye kaptırmadı. 3. sezonu ile ters köşe yapan dizide 2 önemli başrol oyuncusu senaryo gereği ölerek diziye veda etti.
Dizinin Hatice'si Bennu Yıldırımlar'dan sonra diziye veda eden ve seyircisi isyan ettiren ayrılık Caner Cindoruk yani Sarp Çeşmeli'den geldi. 3 sezon boyunca Sarp karakterine başarılı bir şekilde hayat veren Caner Cindoruk 67. bölümde ölerek diziye veda etti.
Veda mesajı yayınlamıştı: Caner Cindoruk, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Bir karakterle tanışırsın, ona ruh verirsin, bir süre onunla yaşarsın, sonra bi gün hikayen biter. 'Sarp Çeşmeli' hatırımda güzel bi yerde duracak hep. Bu karakterin oluşmasında, icrasında emeği geçen bütün iş arkadaşlarıma ve siz saygıdeğer izleyicilerimize sonsuz teşekkürler"
Yeni adresi belli oldu: Caner Cindoruk, Show TV'de ekrana gelecek Ay Yapım imzalı Zemheri dizisinde rol alacak. Dizinin yönetmenliğini ise Hilal Saral yapacak.