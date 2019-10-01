Kadın'daki çekim hatası güldürdü! Dizinin yönetmeni bile farketmedi
FOX'un sabırsızlıkla beklenen dizisi Kadın bu akşam 3. yeni sezonu ile ekrana gelecek. Dizinin fragmanları günler öncesinden dönmeye başladı fakat dizideki bir hata dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.
Seyirci tarafından sabırsızlıkla beklenen dizi Kadın bu akşam Fox ekranlarında yeni sezonu ile ekrana gelecek. Yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından 65. yeni bölümü ile ekrana gelecek dizinin fragmanları da olay oldu. Fakat fragmandaki detay izleyicinin dikkatinden kaçmadı ve pes dedirten hata güldürdü.
Unutulmaz bir sezon finali ile uzun bir ekran molası veren Kadın'ın son bölümünde Bahar bayılmış Sarp, Arif ve Hatice ise Bahar'ı hastaneye götürürken kaza yapmıştı. Soru işaretleri ile biten son bölümde ise diziye kimin veda ettiği seyircinin aklını karıştırmıştı.
Seyirci bu akşam merak ettiği tüm soruların cevabını alacak. Yeni bölüm fragmanlarında Arif ve Bahar'ın yaşadığı öğrendik. Peki Hatice ve Sarp'a ne oldu? Diziden hangisi ayrıldı bu akşam hepsi netlik kazanacak.
Peki dizide yönetmenin bile farketmediği izleyiciyi güldüren haya ne oldu: Devamlıklık gerektiren bir sahne ile final yapan dizinin başrollerinden olan Bahar, Sarp, Arif ve Hatice'nin bindiği araba kaza yapmıştı.